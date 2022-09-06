Зокрема, це стосується Мангуського району. Про нові "рішення" окупантів розповів радник міського голови Петро Андрющенко 6 вересня.

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Окупаційна "влада" готує мобілізацію в Маріуполі та прилеглих районах

31 серпня в Мангуші Маріупольського району відбулося засідання гауляйтерів щодо термінової мобілізації.

Від "донецького керівництва" надійшла вказівка терміново поновити військовий облік в Маріупольському районі. Більш того, таке протокольне доручення покладено на бумагу. Це означає, що принаймні, Мангуський район чекає вже офіційна мобілізація протягом вересня,

– мовиться в повідомленні.

За даними Андрющенка та керівництва, така сама вказівка надійшла і до Маріуполя. Але виконання відтерміновано на 2 тижні. Тобто в 20-х числах вересня Маріуполь та район очікує перша хвиля мобілізації.

Радник міського мера звертається до чоловіків призовного віку з проханням негайно евакуюватись. Адже їх перетворять на "гарматне м'ясо"

"Тому, чоловіки мобілізаційного віку. Поки не введено заборону – евакуюйтесь. Будь-яким шляхом в будь-який бік. Не дайте перетворити себе на гарматне м'ясо", – написав Петро Андрющенко.

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