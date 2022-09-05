Тепер російські бомби та міни вбивають російських військових в Маріуполі. Про це розповів радник міського голови Петро Андрющенко.

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Окупант потрапив у пастку

Літера "Ї" масово з'являється у неочікуваних місцях. Зауважимо, цей знак використовують як символ спротиву Маріуполя.

Сьогодні однозначно день Маріупольського Спротиву...Мінус один окупант через чергову пастку,

– зазначив чиновник.

Деталей він наразі не озвучив, однак додав, що сьогодні день гарних новин.



Символ спротиву у Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Останні новини з окупованого Маріуполя

Окупанти грабують майно маріупольців. Вони зберігали його на складі. Проте партизани, які залишилися в окупованому місті, не дали вивезти вкрадене. Вони підпалили цей склад, щоб ніяке майно не дісталося росіянам.

З початку вересня росія переміщає свою техніку на тимчасово окупованих територіях України. Це помітили в Маріуполі. У колоні, яку бачили місцеві, було 80 одиниць техніки ворога.

Андрющенко також попереджав, що росіяни планують депортувати непрацездатне населення з Маріуполя. У кремлі планують штучно змінити національний склад, заселивши місто росіянами з депресивних регіонів.

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