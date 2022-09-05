Теперь русские бомбы и мины убивают русских военных в Мариуполе. Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.
Кстати Там уже кое-что происходит, – Андрющенко рассказал о заборе вокруг драмтеатра Мариуполя.
Оккупант попал в ловушку
Буква "Ї" массово появляется в неожиданных местах. Заметим, этот знак используется как символ сопротивления Мариуполя.
Сегодня однозначно день Мариупольского Сопротивления... Минус один оккупант из-за очередной ловушки,
– отметил чиновник.
Детали он пока не озвучил, однако добавил, что сегодня день хороших новостей.
Символ сопротивления в Мариуполе / Фото с телеграма Петра Андрющенко
Последние новости из оккупированного Мариуполя
- Оккупанты грабят имущество мариупольцев. Они хранили его на складе. Однако оставшиеся партизаны в оккупированном городе не дали вывезти украденное. Они подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам.
- С начала сентября россия перемещает свою технику на временно оккупированных территориях Украины. Это было замечено в Мариуполе. В колонне, которую видели местные, находилось 80 единиц техники врага.
- Андрющенко также предупреждал, что россияне планируют депортировать нетрудоспособное население из Мариуполя. В кремле планируется искусственно изменить национальный состав, заселив город россиянами из депрессивных регионов.
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