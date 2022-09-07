Так, в мариупольском общественном транспорте включили ролик о том, что Мариуполь – это Украина. На видео, как заметил 24 канал, развевается наш флаг и фигурирует государственная символика.

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Сопротивление в Мариуполе усиливается

На видео, распространяемом в сети, видно, что в общественном транспорте Мариуполя неизвестные запустили социальный ролик, посвященный Украине. В частности, он показывает, каким был Мариуполь раньше – до того, как туда пришла россия.

Светлые и чистые улицы, красивые дома, уцелевший драмтеатр – и сине-желтый флаг, развевавшийся над городом.

В городе действует партизанское движение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что украинские партизаны в городе работают очень осторожно, однако их движение действует и сеет панику среди оккупантов В частности, они распространяют слухи, что якобы азовцы до сих пор скрываются в городе. А также знают, где расположены российские мины, которые могут легко сдетонировать. Часто на такие места приглашают российские патрули, однако те не всегда возвращаются.

Андрющенко рассказал, что эта схема срабатывала уже дважды. Однако, к сожалению, россияне арестовали уже несколько участников движения сопротивления. Но украинцы продолжают бороться.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе заметили нарисованные буквы "Ї". Как выяснилось, это стало символом сопротивления города. "Ї" призывают рисовать в парках, скверах, площадях, на столбах и заборах, чтобы показать, что Мариуполь – это Украина.

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