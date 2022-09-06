Осложняет работу над уничтожением оккупантов то, что Мариуполь является глубоким тылом врага. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Движение сопротивления в Мариуполе крепчает

Однако, несмотря на то, что Мариуполь расположен далеко от линии фронта, уже есть определенные результаты. Да, проходят акции, которым оккупанты не могут противодействовать и это приводит к тому, что сопротивление все растет.

Надо играть на страхах оккупантов. Они очень боятся украинских военных,

– отметил Андрющенко.

Так, партизаны распространяют слухи, будто азовцы до сих пор скрываются в городе. А также знают, где расположены российские мины, которые могут легко сдетонироваться. Поэтому часто на такие места приглашают российские патрули, однако те не всегда возвращаются.

По словам советника мэра Мариуполя, такая схема срабатывала уже дважды. Впрочем, оккупанты пишут якобы это разминирование, однако указывают совсем другое расположение.

Все еще впереди, все еще будет. Сопротивление растет и приближает деоккупацию города как может, несмотря на то, как тяжело это удается и какими жертвами,

– отметил Андрющенко.

Он рассказал, что среди партизанского движения также есть потери. Так, в Мариуполе россияне арестовали несколько участников движения сопротивления, однако люди продолжают бороться.

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