Ускладнює роботу над знищенням окупантів те, що Маріуполь є глибоким тилом ворога. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Варте уваги У Маріуполі знешкодили окупанта: допомогла російська вибухівка

Рух спротиву у Маріуполі міцнішає

Однак попри те, що Маріуполь розташований далеко від лінії фронту вже є певні результати. Так, відбуваються акції, яким окупанти не можуть протидіяти й це призводить до того, що спротив дедалі зростає.

Треба грати на страхах окупантів. Вони дуже бояться українських військових,

– зауважив Андрющенко.

Так, партизани поширюють чутки нібито азовці досі переховуються у місті. А також знають, де розташовані російські міни, які можуть легко здетонувати. Тож часто на такі місця "запрошують" російські патрулі, однак ті не завжди повертаються.

За словами радника мера Маріуполя, така схема спрацьовувала вже двічі. Втім, окупанти пишуть нібито це розмінування, однак вказують зовсім інше розташування.

Все ще попереду, все ще буде. Спротив зростає та наближує деокупацію міста як може, попри те, як важко це вдається та якими жертвами,

– зазначив Андрющенко.

Він розповів, що серед партизанського руху також є втрати. Так, у Маріуполі росіяни заарештували кілька учасників руху опору, однак люди продовжують боротися.

Андрющенко розповів про партизанський рух у Маріуполі: дивіться відео

Яка ситуація у Маріуполі: останні новини