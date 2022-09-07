Так, у маріупольському громадському транспорті включили ролик про те, що Маріуполь – це Україна. На відео, як зауважив 24 канал, майорить наш прапор та фігурує державна символіка.

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Спротив у Маріуполі посилюється

На відео, яке поширюють у мережі, видно, що у громадському транспорті Маріуполя невідомі запустили соціальний ролик, присвячений Україні. Зокрема, він показує, яким був Маріуполь раніше – до того, як туди прийшла росія.

Світлі та чисті вулиці, красиві будинки, вцілілий драмтеатр – та синьо-жовтий стяг, який майорів над містом.

У місті діє партизанський рух

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що українські партизани у місті працюють дуже обережно, проте їхній рух діє і вони сіють паніку серед окупантів. Зокрема, вони поширюють чутки про те, що нібито азовці досі переховуються у місті. А також знають, де розташовані російські міни, які можуть легко здетонувати. Часто на такі місця "запрошують" російські патрулі, однак ті не завжди повертаються.

Андрющенко розповів, що ця схема спрацьовувала вже двічі. Проте, на жаль, росіяни заарештували вже кількох учасників руху опору. Та українці продовжують боротися.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Маріуполі помітили намальовані літери "Ї". Як виявилось, це стало символом спротиву міста. "Ї" закликають малювати у парках, скверах, площах, на стовпах та парканах, щоб показати, що Маріуполь – це Україна.

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