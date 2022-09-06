Жителів Маріуполя, попри фейки від окупантів, таки закликають виїжджати з міста на підконтрольні території України. За це людей не осуджують.

До теми Партизанський рух у Маріуполі посилюється, грають на страхах росіян, – Андрющенко

Маріупольська міська рада з розумінням ставиться до того, що маріупольці йдуть працювати до окупантів, щоб вижити, прокормити себе та свої родини.

Там наголосили, що маріупольців за це не засуджують, крім тих, хто:

погоджується займати керівні посади,

відкрито підтримує окупантів,

займається пропагандистською діяльністю,

виступає проти територіальної цілісності України ,

змушує співпрацювати з колаборантами.

Саме таких людей чекає покарання.

Яка ситуація в Маріуполі: останні новини

Росіяни планують депортувати непрацездатне населення з Маріуполя, розселяючи їх у росії. У кремлі планують штучно змінити національний склад, заселивши місто росіянами з депресивних регіонів. Так, чергова хвиля примусової депортації може відбутися вже цієї осені

Такоє окупанти грабують майно маріупольців. Проте партизани, які залишилися в окупованому місті, не дали вивезти вкрадене. Вони підпалили склад росіян.

Водночас у тимчасово окупованому Маріуполі помітили намальовані літери "Ї". Як виявилось, це стало символом спротиву міста. Маріупольців закликають малювати у парках, скверах, площах, на стовпах та парканах, щоб показати, Маріуполь – це Україна..

Росія переміщає свою техніку на тимчасово окупованих територіях України, це помічають й у Маріуполі. 3 вересня у місті помітили чергову колону російської техніки. Вона складалася з близько 80 одиниць, зокрема вантажівок, танків, гаубиць та паливозаправників.

Відео до теми – Андрющенко розповів про мобілізацію окупантів у Маріуполі