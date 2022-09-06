Жителей Мариуполя, несмотря на фейки от оккупантов, призывают выезжать из города на подконтрольные территории Украины. За это людей не осуждают.

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Мариупольский городской совет с пониманием относится к тому, что мариупольцы идут работать к захватчикам, чтобы выжить, прокормить себя и свои семьи.

Там отметили, что мариупольцев за это не осуждают, кроме тех, кто:

соглашается занимать руководящие должности,

открыто поддерживает оккупантов,

занимается пропагандистской деятельностью,

выступает против территориальной целостности Украины,

заставляет сотрудничать с коллаборантами.

Именно таких людей ждет наказание.

Какая ситуация в Мариуполе: последние новости

Россияне планируют депортировать нетрудоспособное население из Мариуполя, расселяя его в рф. В кремле планируется искусственно изменить национальный состав, заселив город россиянами из депрессивных регионов. Так очередная волна принудительной депортации может состояться уже этой осенью.

Также оккупанты грабят имущество мариупольцев. Однако оставшиеся партизаны в оккупированном городе не дали вывезти украденное. Они подожгли склад россиян.

В то же время во временно оккупированном Мариуполе заметили нарисованные буквы "Й". Как выяснилось, это стало символом сопротивления города. Мариупольцев призывают рисовать в парках, скверах, площадях, на столбах и заборах, чтобы показать, Мариуполь – это Украина.

Россия перемещает свою технику на временно оккупированных территориях Украины, это отмечают и в Мариуполе. 3 сентября в городе заметили очередную колонну российской техники. Она состояла из около 80 единиц, в том числе грузовиков, танков, гаубиц и топливозаправщиков.

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