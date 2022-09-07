Як зазначають правоохоронці, упродовж минулої доби ворог 17 разів обстрілював Донеччину. На жаль, не минулося й без атаки Слов'янська, який щоденно потерпає від атак окупантів.

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Під завалами все ще перебувають люди

Поліцейські зауважили, що близько 04:00 російські військові випустили ракети по півночі Донецької області. Внаслідок цього у Краматорську пошкоджена лікарня, а у Костянтинівці – приватний будинок.

Але найбільше руйнувань зазнав саме Слов'янськ. Там ворог понищив школу, отоларингологічну лікарню, будівлю Станції юних техніків, а також багатоповерхівку. На місці влучань уже працюють рятувальники, а також правоохоронці. Перші займаються розбором завалів.

Наслідки ракетного удару по будинку у Слов'янську / Фото Поліції

Уже відомо, що у пастці з понищеного бетону й будівельного сміття перебувають троє людей – двоє чоловіків, а також одна жінка. Поліцейські підкреслюють, що всі вони – мирні мешканці міста.

Загалом відомо, що впродовж минулої доби на Донеччині ворог зруйнував і пошкодив 18 цивільних об'єктів. Причому 12 з них – житлові будинки.

Що відомо про ракетний удар по Слов'янську

Як зазначили у місцевій ВЦА, у ніч проти 7 вересня окупанти атакували Слов'янськ. Один з ударів припав на житловий будинок, знищивши його.

Зауважимо, що перша атака, яку здійснили вороги, припала на школу №4 у мікрорайоні Черевківка. Там минулося без жертв. Що ж стосується другого "прильоту", то його зафіксували саме по житловому будинку. Як зазначив міський голова Вадим Лях, один з під'їздів зруйнований повністю. Відомо також, що сусідні споруди пошкоджено вибуховою хвилею.

Невдовзі надійшла інформація про пошкодження й у мікрорайоні Хімік. Там загарбники влучили у багатоповерхівки, а також школу №9. Відомо, що внаслідок атаки повибивало шибки. Крім того, вибухова хвиля стала причиною обриву електричної мережі надворі.

Варте уваги – ворог вдарив по школі та будинку у Слов'янську: дивіться відео