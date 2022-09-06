Поліцейські задокументували воєнний злочин російський військових. Під час цього окупанти знову обстріляли місто.

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Гімназія пережила нацистів, але не росіян

Унаслідок обстрілу крило гімназії вщент зруйноване. Також пошкоджені навколишні житлові будинки, гаражі та автомобілі цивільних мешканців.

На місці удару працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За попередніми даними, по навчальному закладу окупанти запустили ракету із зенітно-ракетного комплексу "С-300".

У школі ніколи не базувалися військові, вона не була військовим об'єктом. Це підтверджують мешканці Курахового, багато з яких в ній навчалися,

– наголосили поліцейські.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з цивільного населення не постраждав.

Довідка. Курахівська гімназія №2 була збудована у 1939 році. Вона пережила нацистську навалу, але не російських окупантів.

Наслідки обстрілів гімназії на Донеччині / Фото Нацполіції

Росіяни знищили гімназію, яка пережила Другу світову війну: відео руйнування

Знищення столітньої гімназії у Лисичанську

Російським окупантам байдуже на навчальні заклади та культурні об'єкти. Весною вони знищили столітню гімназію у Лисичанську, яка була пам'яткою архітектури та входила у Бельгійської архітектурної спадщини міста.

Гімназія пережила 2 світові війни, але не вогонь від російських обстрілів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сподівається, що після перемоги навчальний заклад вдасться відбудувати.

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