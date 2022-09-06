Поліцейські задокументували воєнний злочин російський військових. Під час цього окупанти знову обстріляли місто.
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Гімназія пережила нацистів, але не росіян
Унаслідок обстрілу крило гімназії вщент зруйноване. Також пошкоджені навколишні житлові будинки, гаражі та автомобілі цивільних мешканців.
На місці удару працювали слідчо-оперативна група та вибухотехніки. За попередніми даними, по навчальному закладу окупанти запустили ракету із зенітно-ракетного комплексу "С-300".
У школі ніколи не базувалися військові, вона не була військовим об'єктом. Це підтверджують мешканці Курахового, багато з яких в ній навчалися,
– наголосили поліцейські.
На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з цивільного населення не постраждав.
Наслідки обстрілів гімназії на Донеччині / Фото Нацполіції
Росіяни знищили гімназію, яка пережила Другу світову війну: відео руйнування
Знищення столітньої гімназії у Лисичанську
Російським окупантам байдуже на навчальні заклади та культурні об'єкти. Весною вони знищили столітню гімназію у Лисичанську, яка була пам'яткою архітектури та входила у Бельгійської архітектурної спадщини міста.
Гімназія пережила 2 світові війни, але не вогонь від російських обстрілів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай сподівається, що після перемоги навчальний заклад вдасться відбудувати.
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