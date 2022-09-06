Оскільки ворог зазнає чималих втрат у війні проти України, окупанти вирішили бодай якось це мінімізувати. Задля цього російські військові вирішили вкотре використати для прикриття цивільну інфраструктуру. Зокрема, дитячі садки.

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Окупанти базуються у дитсадках і храмах

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, особовий склад і техніку ворог базує у:

дитячих садках, що у Верхньому Рогачику,

а також храмах московського патріархату, що в Червоному Маяку.

Обидва населені пункти – на Херсонщині. Крім того, у Малій Комишувасі, що на Харківщині, ворог використовує Святотроїцький храм. У ньому окупанти вирішили собі облаштувати польовий шпиталь.

Обстріли з боку окупантів не вщухають

Російські військові продовжують обстрілювати як цивільну, так і військову інфраструктуру. Так, на Сіверському напрямку атакували райони Хрінівки Чернігівської області та Нової Гути, Сопича та Миропілля Сумської області.

Що стосується Харківського напрямку, то під ворожий вогонь потрапили Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.

Неспокійно було й на Слов'янському напрямку. Там російські військові обстріляли Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов'янськ

На Краматорському напрямку російські загарбники били по Кривій Луці, Сіверську, Верхньокам'янському, Івано-Дар'ївці, а також Спірному.

Що стосується Бахмутського напрямку, то тут не минулося без атаки по Роздолівці, Білогорівці, Яковлівці, Соледару, Бахмутському, Бахмуту, Григорівці, Веселій Долині, Одрадівці, Зайцевому, Нью-Йорку, Юр'ївці, Опитному, Веселому та Майорську.

А от на Авдіївському напрямку під вогонь потрапили Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар'їнка;

Обстріляли також Времівку, Велику Новосілку, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівку, Золоту Ниву, Пречистівку, Вугледар, Павлівку та Костянтинівку на Новопавлівському напрямку.

Якщо говорити про Запорізький напрямок, то російські військові завдали ударів по Зеленому Полю, Времівці, Ольгівському, Полтавці, Залізничному, Червоному, Гуляйпільському, Дорожнянці, Новоданилівці та Білогір'ю.

Неспокійно також на Південнобузькому напрямку. Там під ворожий обстріл потрапили Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

У Генштабі ЗСУ наголошують на тому, що наші військові продовжують виконувати оборонні операції. Крім того, вони утримують визначені рубежі, а також не допускають просування ворога вглиб. Щодо спроб наступу, то їх фіксували в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка, а також Спартака. Але ворогові досягнути бажаних результатів не вдалося, тож йому довелося відступити.

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