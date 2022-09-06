Поскольку враг несет значительные потери в войне против Украины, оккупанты решили хоть как-то это минимизировать. Для этого российские военные решили в очередной раз использовать для прикрытия гражданскую инфраструктуру. В частности, детские сады.

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оккупанты базируются в детсадах и храмах

Как отмечают в Генштабе ВСУ, личный состав и технику противник базирует в:

детских садах, расположенных в Верхнем Рогачике,

а также храмах московского патриархата в Красном Маяке.

Оба населенных пункта – в Херсонской области. Кроме того, в Малой Камышевахе на Харьковщине враг использует Святотроицкий храм. В нем оккупанты решили себе обустроить полевой госпиталь.

Обстрелы со стороны оккупантов не утихают

Российские военные продолжают обстреливать как гражданскую, так и военную инфраструктуру. Так, на Северском направлении атаковали районы Хреновки Черниговской области и Новой Гуты, Сопича и Мирополья Сумской области.

Что касается Харьковского направления, то под вражеский огонь попали Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепиль.

Беспокойно было и на Славянском направлении. Там российские военные обстреляли Вернополье, Бражковку, Родное, Долину, Краснополье, Дмитровку, Богородичное, Донецкое и Славянск.

На Краматорском направлении российские захватчики били по Кривой Луке, Северскому, Верхнекаменскому, Ивано-Дарьевке, а также Спирному.

Что касается Бахмутского направления, то здесь не обошлось без атаки по Раздоловке, Белогоровке, Яковлевке, Соледару, Бахмутскому, Бахмуту, Григоровке, Веселой Долине, Одрадовке, Зайцево, Нью-Йорку, Юрьевке, Опытному, Веселому и Майорску.

А вот на Авдеевском направлении под огонь попали Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;

Обстреляли также Времовку, Большую Новоселку, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловку, Золотую Ниву, Пречистовку, Угледар, Павловку и Константиновку в Новопавловском направлении.

Если говорить о Запорожском направлении, то российские военные нанесли удары по Зеленому Полю, Времевке, Ольговскому, Полтавке, Железнодорожному, Червоному, Гуляйпольскому, Дорожнянке, Новоданиловке и Белогорью.

Неспокойно также на Южнобужском направлении. Там под вражеский обстрел попали Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречное, Ивановка, Токарево, Ольгино и Широкое.

В Генштабе ВСУ отмечают, что наши военные продолжают выполнять оборонные операции. Кроме того, они удерживают определенные рубежи, а также не допускают продвижения врага вглубь. Что касается попыток наступления, то их фиксировали в районах Соледара, Зайцева, Шахты Бутовка, а также Спартака. Но врагу достичь желаемых результатов не удалось, так что ему пришлось отступить.

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