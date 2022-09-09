Як зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, на Балаклійському напрямку ЗСУ досягнули успіхів. Тож ті населені пункти, які таки вдалося звільнити від ворога, вже проходять етап зачистки.

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На українців очікує чимало роботи

Синєгубов підкреслив, що на нас наразі очікує досить багато роботи, пов'язаної з деокупованими територіями. У населених пунктах триває зачистка від російських загарбників. Туди вже повертаються поліцейські й інші служби. Крім того, свою роботу відновлюють органи державної влади. Невдовзі проводитимуть відновлення інфраструктури, а також підготовку до опалювального сезону.

У регіоні все ще небезпечно

Глава ОВА підкреслив на важливості розуміння того, що загроза нікуди не зникла. На тлі успіхів ЗСУ окупанти лиш активізують свої атаки. Так, останніми днями ворог збільшив кількість обстрілів як Харкова, так і області.

Як зазначив Синєгубов, внаслідок цього страждають, а також гинуть мирні мешканці. Тож усіх він закликав бути максимально обережними. Оскільки наші військові вибивають загарбників, то вони в агонії продовжать все частіше та жорстокіше тероризувати мирне населення.

Окупанти вночі гатили по Харківщині

Очільник ОВА раніше зазначив, що російські військові цієї ночі били по Харківщині як ракетами, так і з РСЗВ. Деякі ракети ворога вибухали ще на території росії. Але були й ті, які долетіли. Так, у Харкові спалахнула пожежа, а також руйнувань зазнала триповерхова адміністративна будівля у Салтівському районі. Відомо також про влучання у Київському районі, де від рук ворога загинула 53-річна жінка.

Упродовж минулої доби удари фіксували також в Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Відомо, що зранку 9 вересня до лікарні доставили чоловіка у Дергачівській громаді. Відомо, що у Чугуєві внаслідок обстрілів загинула 60-річна жінка.

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