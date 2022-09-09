Попри те, що на Харківщині нашим військовим вдалося за три дні просунутися на 50 кілометрів, поспішати радіти не варто. На цьому наголошує глава ОВА Олеги Синєгубов.

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ЗСУ досягають успіху на Харківщині

Синєгубов підкреслив, що українські військові надзвичайно мотивовані. А це означає, що у ворога немає жодних шансів встояти. І саме тому окупанти, котрі вже й так добряче деморалізовані, починають втікати з захоплених територій.

Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано,

– підкреслив він.

На ЗСУ очікують успіхи невдовзі

В Інституті з вивчення війни поділилися черговим прогнозом. Згідно з ним, упродовж найближчих 72 годин ЗСУ можуть досягнути чергових успіхів на Харківщині. Якщо говорити предметніше, то мовиться про деокупацію Куп'янська, що на Харківщині.

Нагадаємо, що це місто вважається ключовим логістичним центром ворога. А все тому, що через нього проходить підтримка для війська окупантів на Ізюмському напрямку.

Аналітики, які займалися укладанням звіту, зауважили, що ЗСУ до Куп'янська могли підійти на відстань у 15 кілометрів. На думку експертів, це має зробити позиції окупантів ще уразливішими. А отже, відкрити чергове вікно можливостей для наступу наших військових.

Фахівці додають, що захисникам України вже вдалося відбити Борщівку та Іванівку, що розташовані уздовж траси Е40. Також, за спостереженнями експертів, відбити змогли Шевченкове або ж просто обійти його, щоб просунутися до Грушівки. Ведення боїв під останнім підтверджують самі окупанти.

Куп'янськ – логістичний вузол ворога

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив на важливості повернення контролю над Куп'янськом. За його словами, це ключове стратегічне місце. А все тому, що крізь місто проїжджають угруповання ворожих військ. Крім того, туди звозять як боєприпаси, так і резерви. Тож транспортний вузол, яким користуються загарбники, слід обрубати.

Кореспондентка 24 каналу з Харкова Анна Черненко також повідомила цікаві дані про саму ситуацію в Куп'янську. Вона зауважила, що місцеві окупанти вже почали вивозити з міста свої сім'ї. Цю активність спостерігають на фоні успішного й активного контрнаступу ЗСУ.

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