Побоюючись звільнення окупованих регіонів, зрадники почали вивозити свої сім'ї. Про це в ефірі 24 каналу розповіла наша кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Важливо ЗСУ вклинились в оборону ворога на 50 кілометрів на Харківщині, 20 населених пунктів звільнено

Втеча колаборантів

Напередодні в соцмережах українські військові ділилися фото й відео з Балаклії, що в Харківській області. Генеральний штаб ЗСУ інформацію про звільнення міста поки не підтверджував, але в росіян вже почалася справжня істерія.

Крім того, Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні 7 вересня відзначив 4 бригади, які працюють саме на Харківському напрямку. Президент подякував воїнам за їхній героїзм.

Дуже приємно бачити, як спускаються чужі прапори й підіймаються над населеними пунктами наші прапори та повертаються території,

– наголосила журналістка.

На фоні успіхів ЗСУ в Куп'янську люди помітили, що місцеві колаборанти починають евакуючи свої сім'ї – своїх жінок і дітей з захоплених територій.

"Можливо, це є такою першою ластівкою, що й про Куп'янський район скоро ми зможемо сказати, що й там вже триває боротьба за звільнення", – розповіла Анна Черненко.

Анна Черненко про ситуацію в Харкові та на Харківщині – дивіться відео

Колаборанти маскують втечу

Раніше про евакуацію з окупованого Куп'янська вже писали російські ЗМІ. Щоправда, вони стверджують, мовляв це не втеча, а "загальна евакуація населення". Жінок і дітей буцімто хочуть вивезти в інші захоплені росією частини території України, а не до самої росії

Колаборанти пояснив це буцімто "наближенням військ ЗСУ". Втім, очевидно, що якщо це справді так, то більшість людей на окупованих територіях тільки цих військ і чекають.

Щоправда, у Генеральному штабі та Кабінеті Міністрів України неодноразово закликали цивільних жителів евакуюватися з територій, де можуть початися бої за звільнення. Це може врятувати життя самих цивільних, а українським воїнам дасть можливість бути більш маневреними.