Звільнення міста відкриє для ЗСУ нові можливості у подальшій деокупації українських територій. Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Радник керівника ОП зазначив, що Генштаб прозвітував, що ЗСУ звільнили 20 населених пунктів у Харківській області, проте звільнення Куп'янська вирішить багато проблем України у цій війні.

Звільнена територія – це понад 700 квадратних кілометрів, що дуже важливо. Але Куп'янськ – це ключове стратегічне місце, через яке йде все харківське угруповання російських військ. Вони отримують через нього і поповнення, і резерви. Це головний транспортний вузол, який треба буде забирати,

– пояснив Подоляк.

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За його словами, після деокупації міста ЗСУ можуть обирати: йти на Північ або ж на Південь.

"Таким чином розрізати угруповання російських військ, й не давати їм можливість працювати у режимі постійного пересування резерву як такого. Це ключові елементи на карті, якщо ми говоримо про Куп'янськ. Я думаю, у Харкові йде і буде йти абсолютно планова зачистка території від нелюдів, які там знаходяться", – резюмував представник Офісу Президента.

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