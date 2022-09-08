Наприклад, ЗСУ 8 вересня звільнили на Харківщині одразу 20 населених пунктів. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у зв'язку з цим вказав окупантам, де їх місце.

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Урок історії для росії

Подоляк зазначив, що зараз на різних напрямках, включно з Харківським, росія отримує ідеальний урок історії в режимі реального часу.

Він складається з одного пункту: ніколи не дивись у бік кордону з Україною. Ніколи,

– сказав радник керівника Офісу Президента.

Подоляк переконаний, що цей урок має закарбуватися в наступних поколінь на рівні безумовного рефлексу.

Контрнаступ ЗСУ

Наші воїни потужно просуваються на Харківщині та женуть окупантів. Так, 8 вересня повідомили, що жовто-блакитний прапор замайорів у Балаклії та Волоховому Яру.

Експерт Інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що вдалі наступальні дії відбуваються одразу на декількох напрямках, шокуючи загарбників. ЗСУ на Харківщині просунулися на 50 кілометрів. Окупанти ж тікають як щурі.

Наші захисники звільнили ще один населений пункт на Донеччина. Вони повністю очистили від російських військ село Озерне. А очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що скоро будуть й хороші новини з Півдня.

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