Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. Він зауважив, що Україна провела багатоскладову операцію, яка в підсумку спрацювала.

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"Україна наступає на декількох напрямках"

Ступак зазначив, що те, що ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів і просунулися вглиб на 50 кілометрів, є значущими цифрами.

Україна наступає на росіян. І не просто наступає, а на декількох напрямках. І не просто наступає на декількох напрямках, а вдало. Російський СОБР скавчить, як цуценята,

– наголосив ексспівробітник СБУ.

За його словами, російська пропаганда змушена давати заспокійливе та знеболювальне у вигляді масових повідомлень, що все нормально. Тобто вони байки вигадують, щоб тільки якось підтримати моральний дух своїх військових та цивільного населення.

Який маневр здійснили ЗСУ

Ступак зауважив, що українські військові змогли зробити такий собі обхідний маневр, щоб ввести в оману росіян і вдало наступати на тільки на Херсонщині, а й на Харківському напрямку.

Україна пішла і починає просто нещадно бити росгвардійців, СОБРів, просто перемелює їх. Там, де неможливо перемолоти їх, українці виходять і не йдуть стінка на стінку, а обходять Балаклію,

– заявив він.

За словами ексспівробітника СБУ, росіяни просто нажахані, адже вони хотіли, щоб було стінка на стінку, але українці обходять, щоб потім повернутися. А російське угруповання опинилося в оточенні, розуміючи, що всюди бійці ЗСУ, немає підвезення боєприпасів, а води й їжі – обмежена кількість.

Зрозуміло, що у них вихід тільки здаватися або прориватися з боями,

– сказав Ступак.

Він вважає, що за правильного підходу до справи окупанти оберуть максимально правильне рішення і здадуться в полон нашим військовим.

Ступак про контрнаступ ЗСУ та реакцію російських окупантів: дивіться відео

Це була багатоскладова була операція

Ступак заявив, що наказ Президента Володимира Зеленського про те, що треба звільняти Південь України, був інформаційною операцією. А ЗСУ натомість пішли в наступ одразу на трьох напрямках.

За його словами, крім офіційної заяви, росіяни робили аналіз опосередкованих повідомлень, які циркулюють в інформаційному просторі. Вони перехоплювали якісь інформаційні повідомлення, аби зрозуміти, чи дійсно планується наступ на Херсонщині.

І українці зробили таку не одну, декілька інформаційних бульбашок. Вони їх вкидали в офіційний простір, в інтернеті, в телеграм-каналах. Між собою якісь повідомлення з використанням радіостанцій,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

І, додав він, росіяни, склавши все в єдиний інформаційний бюлетень, зробили висновок, що планується операція зі звільнення Херсона.

Тобто, підсумував Ступак, мовиться про багатоскладову операцію з боку України, яка в підсумку спрацювала.

Важливо! Останні дні ЗСУ завдають ворогу феєричних втрат – російська армія позбулась 76 одиниць техніки та артилерії. Як зазначає співавтор блогу Oryx, техніку росіяни втратили під час наступальних дій українських захисників 6 – 7 вересня у районі Балаклії.

Ситуація на фронті: що відомо

Військові ЗСУ продовжують утримувати ворога та стримують його просування. За добу ЗСУ відбили кілька спроб росіян атакувати наші позиції. Ті зазнавши втрат, відступили.

Українські військові докладають максимальних зусиль, аби кількість окупантів на нашій землі щодня меншала. Нового успіху вони досягли на Запоріжжі.

Про те, що ЗСУ мають успіхи на Півдні України, говорять вже не лише міжнародні експерти й наш Генштаб, а й самі росіяни. Щоправда, вони визнають це випадково.

Варте уваги – росіяни так тільки від ЗСУ на Харківщині, що кинули все майно і техніку: дивіться відео