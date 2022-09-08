Два дні для ворога були пекельними

Співавтор блогу Oryx зазначає, що техніку росіяни втратили під час наступальних дій українських захисників 6 – 7 вересня у районі Балаклії.

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ЗСУ за два дні:

знищили 6 та захопили ще 6 танків ворога;

знищили 20 та захопили 13 інших бронемашин;

збили літак Су-25;

захопили дві установки "Град" (БМ-21).

Зверніть увагу! Це – втрати на всіх ділянках фронту, а не лише в районі Балаклії. Автори блогу Oryx стверджують, що вносять до списку лише ті втрати, що підтверджені фото та/або відеоматеріалами.

Днями, за їхніми підрахунками, кількість втрачених Росією танків перевищила тисячу (зараз – 1023).

Шалених втрат на Харківщині росіяни зазнають і у живій силі. Є підрозділи, в яких 40% особового складу – важкопоранені та вбиті.

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