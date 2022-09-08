Два дні для ворога були пекельними
Співавтор блогу Oryx зазначає, що техніку росіяни втратили під час наступальних дій українських захисників 6 – 7 вересня у районі Балаклії.
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ЗСУ за два дні:
- знищили 6 та захопили ще 6 танків ворога;
- знищили 20 та захопили 13 інших бронемашин;
- збили літак Су-25;
- захопили дві установки "Град" (БМ-21).
Днями, за їхніми підрахунками, кількість втрачених Росією танків перевищила тисячу (зараз – 1023).
Шалених втрат на Харківщині росіяни зазнають і у живій силі. Є підрозділи, в яких 40% особового складу – важкопоранені та вбиті.
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