Його поширили на сторінці Міноборони України 7 вересня. У дописі нагадали окупантам, що "не потрібно панікувати".

Теж там На Харківщині ЗСУ взяли в полон російського підполковника

Як знищили С-300 біля Балаклії

Оприлюднене відео найімовірніше зробили безпілотником. На ньому помітно, що російські ракетні комплекси стояли на дорозі у лісистій місцевості. Проте невдовзі в них прицільно влучив снаряд.

Буквально за кілька секунд боєзапас машин здетонував. Поки невідомо, скільки окупантів вдалося там ліквідувати. Проте вибух був настільки сильним, що шансів вижити в екіпажу було небагато.

Російські С-300 підриваються біля Балаклії Харківської області. Але не варто панікувати… як кажуть,

– зазначили в Міноборони.

Військовий Анатолій Штефан писав, що там знищили склад росіян,

Момент знищення С-300 біля Балаклії: дивіться відео

До теми – чому Балаклія є такою важливою у війні: дивіться відео