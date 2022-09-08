Он был распространен на странице Минобороны Украины 7 сентября. В сообщении напомнили оккупантам, что "не нужно паниковать".

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Как уничтожили С-300 возле Балаклеи

Обнародованное видео вероятнее всего сделали беспилотником. На нем видно, что российские ракетные комплексы стояли на дороге в лесистой местности. Однако вскоре в них прицельно попал снаряд.

Буквально через несколько секунд боезапас машин детонировал. Пока неизвестно, сколько оккупантов удалось там ликвидировать. Однако взрыв был настолько сильным, что шансов выжить у экипажа было немного.

Российские С-300 взрываются у Балаклеи Харьковской области. Но не стоит паниковать… как говорится,

– отметили в Минобороны.

Военный Анатолий Штефан писал, что там уничтожили состав россиян,

Момент уничтожения С-300 возле Балаклеи: смотрите видео

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