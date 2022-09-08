Два дня для врага были адскими
Соавтор блога Oryx отмечает, что технику россияне потеряли во время наступательных действий украинских защитников 6 – 7 сентября в районе Балаклеи.
Внимание "Не стоит паниковать": в Минобороны показали, как взрываются российские С-300 возле Балаклеи
ВСУ за два дня:
- уничтожили 6 и захватили еще 6 танков врага;
- уничтожили 20 и захватили 13 других бронемашин;
- сбили самолет Су-25;
- захватили две установки "Град" (БМ-21).
На днях, по их подсчетам, количество потерянных россией танков превысило тысячу (сейчас – 1 023).
Огромные потери в Харьковской области россияне несут и в живой силе. Есть подразделения, в которых 40% личного состава – тяжелораненые и убитые.
К теме – британская разведка считает, что у путина дилемма из-за контрнаступления Украины: смотрите видео