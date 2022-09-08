Два дня для врага были адскими

Соавтор блога Oryx отмечает, что технику россияне потеряли во время наступательных действий украинских защитников 6 – 7 сентября в районе Балаклеи.

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ВСУ за два дня:

уничтожили 6 и захватили еще 6 танков врага;

уничтожили 20 и захватили 13 других бронемашин;

сбили самолет Су-25;

захватили две установки "Град" (БМ-21).

Обратите внимание! Это – потери на всех участках фронта, а не только в районе Балаклеи. Авторы блога Oryx утверждают, что вносят в список только те потери, которые подтверждены фото и/или видеоматериалами.

На днях, по их подсчетам, количество потерянных россией танков превысило тысячу (сейчас – 1 023).

Огромные потери в Харьковской области россияне несут и в живой силе. Есть подразделения, в которых 40% личного состава – тяжелораненые и убитые.

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