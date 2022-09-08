Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Он отметил, что Украина провела многосложную операцию, которая в итоге сработала.
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"Украина наступает по нескольким направлениям"
Ступак отметил: то, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов и продвинулись вглубь на 50 километров, являются значимыми цифрами.
Украина наступает на россиян. И не просто наступает, а по нескольким направлениям. И не просто наступает по нескольким направлениям, а удачно. Российский СОБР визжит, как щенки,
– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.
По его словам, российская пропаганда вынуждена давать успокаивающее и обезболивающее в виде массовых сообщений, что все нормально. То есть они басни придумывают, чтобы только как-то поддержать моральный дух своих военных и гражданского населения.
Какой маневр сделали ВСУ
Ступак отметил, что украинские военные смогли совершить некий обходной маневр, чтобы ввести в заблуждение россиян и удачно наступать не только в Херсонской области, но и на Харьковском направлении.
Украина пошла и начинает просто беспощадно избивать росгвардейцев, СОБРов, просто перемалывает их. Там, где невозможно перемолоть их, украинцы выходят и не идут стенка на стенку, а обходят Балаклею,
– заявил он.
По словам экс-сотрудника СБУ, россияне просто напуганы, ведь они хотели, чтобы была стенка на стенку, но украинцы обходят, чтобы потом вернуться. А российская группировка оказалась в окружении, понимая, что повсюду бойцы ВСУ, нет подвоза боеприпасов, а воды и пищи – ограниченное количество.
Понятно, что у них выход только сдаваться или прорываться с боями,
– сказал Ступак.
Он считает, что при правильном подходе к делу оккупанты изберут максимально правильное решение и сдадутся в плен нашим военным.
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Это была многосложная операция
Ступак заявил, что приказ Президента Владимира Зеленского о том, что нужно освободить Юг Украины, был информационной операцией. А ВСУ вместо этого пошли в наступление сразу на трех направлениях.
По его словам, кроме официального заявления, россияне производили анализ опосредованных сообщений, циркулирующих в информационном пространстве. Они перехватывали какие-то информационные сообщения, чтобы понять, действительно ли планируется наступление в Херсонской области.
И украинцы сделали такой не один, несколько информационных пузырьков. Они их вбрасывали в официальное пространство, в интернете, в телеграмм-каналах. Между собой какие-то сообщения с использованием радиостанций,
– отметил экссотрудник СБУ.
И, добавил он, россияне, составив все в единый информационный бюллетень, заключили, что планируется операция по освобождению Херсона.
То есть, подытожил Ступак, говорится о многосложной операции со стороны Украины, которая в итоге сработала.
Ситуация на фронте: что известно
- Военные ВСУ продолжают удерживать врага и сдерживают его продвижение. За сутки ВСУ отразили несколько попыток россиян атаковать наши позиции. Те, понеся потери, отступили.
- Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы количество оккупантов на нашей земле ежедневно уменьшалось. Нового успеха они добились на Запорожье.
- О том, что ВСУ преуспевают на Юге Украины, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Правда, они признают это случайно.
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