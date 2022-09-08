Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Он отметил, что Украина провела многосложную операцию, которая в итоге сработала.

Кстати Оккупанты нервничают из-за ВСУ и бегства командиров в Херсонской области, – Соболевский о дезертирах

"Украина наступает по нескольким направлениям"

Ступак отметил: то, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов и продвинулись вглубь на 50 километров, являются значимыми цифрами.

Украина наступает на россиян. И не просто наступает, а по нескольким направлениям. И не просто наступает по нескольким направлениям, а удачно. Российский СОБР визжит, как щенки,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

По его словам, российская пропаганда вынуждена давать успокаивающее и обезболивающее в виде массовых сообщений, что все нормально. То есть они басни придумывают, чтобы только как-то поддержать моральный дух своих военных и гражданского населения.

Какой маневр сделали ВСУ

Ступак отметил, что украинские военные смогли совершить некий обходной маневр, чтобы ввести в заблуждение россиян и удачно наступать не только в Херсонской области, но и на Харьковском направлении.

Украина пошла и начинает просто беспощадно избивать росгвардейцев, СОБРов, просто перемалывает их. Там, где невозможно перемолоть их, украинцы выходят и не идут стенка на стенку, а обходят Балаклею,

– заявил он.

По словам экс-сотрудника СБУ, россияне просто напуганы, ведь они хотели, чтобы была стенка на стенку, но украинцы обходят, чтобы потом вернуться. А российская группировка оказалась в окружении, понимая, что повсюду бойцы ВСУ, нет подвоза боеприпасов, а воды и пищи – ограниченное количество.

Понятно, что у них выход только сдаваться или прорываться с боями,

– сказал Ступак.

Он считает, что при правильном подходе к делу оккупанты изберут максимально правильное решение и сдадутся в плен нашим военным.

Ступак о контрнаступлении ВСУ и реакции российских оккупантов: смотрите видео

Это была многосложная операция

Ступак заявил, что приказ Президента Владимира Зеленского о том, что нужно освободить Юг Украины, был информационной операцией. А ВСУ вместо этого пошли в наступление сразу на трех направлениях.

По его словам, кроме официального заявления, россияне производили анализ опосредованных сообщений, циркулирующих в информационном пространстве. Они перехватывали какие-то информационные сообщения, чтобы понять, действительно ли планируется наступление в Херсонской области.

И украинцы сделали такой не один, несколько информационных пузырьков. Они их вбрасывали в официальное пространство, в интернете, в телеграмм-каналах. Между собой какие-то сообщения с использованием радиостанций,

– отметил экссотрудник СБУ.

И, добавил он, россияне, составив все в единый информационный бюллетень, заключили, что планируется операция по освобождению Херсона.

То есть, подытожил Ступак, говорится о многосложной операции со стороны Украины, которая в итоге сработала.

Важно! Последние дни ВСУ наносят врагу феерические потери – российская армия лишилась 76 единиц техники и артиллерии. Как отмечает соавтор блога Oryx, технику россияне потеряли во время наступательных действий украинских защитников 6 – 7 сентября в районе Балаклеи.

Ситуация на фронте: что известно

Военные ВСУ продолжают удерживать врага и сдерживают его продвижение. За сутки ВСУ отразили несколько попыток россиян атаковать наши позиции. Те, понеся потери, отступили.

Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы количество оккупантов на нашей земле ежедневно уменьшалось. Нового успеха они добились на Запорожье.

О том, что ВСУ преуспевают на Юге Украины, говорят уже не только международные эксперты и наш Генштаб, но и сами россияне. Правда, они признают это случайно.

Достойно внимания – россияне бегут от ВСУ в Харьковской области, бросив все имущество и технику: смотрите видео