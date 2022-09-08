Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 8 сентября. Отмечают, что вражеские войска продолжают нести потери.
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Наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григоровка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка,
– говорится в сводке.
Удары по противнику
В течение суток авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.
Следовательно, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили:
- два самолета Су-25,
- два вертолета (Ка-52 и Ми-24),
- а также 5 БпЛА.
Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок тоже хорошо поработали и уничтожили командный пункт врага и много военной техники.
В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения,
– отметили в Генштабе.
Какая ситуация на фронте: главное
Враг пытается взять под контроль Донетчину и продолжать удерживать захват территории Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.
Российская армия обстреливала военные и гражданские объекты, а именно:
- на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;
- на Харьковском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа;
- на Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье;
- на Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка;
- на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка;
- на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское;
- на Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского;
- на Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка;
- на Южнобугском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.
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