Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 8 сентября. Отмечают, что вражеские войска продолжают нести потери.

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Наши воины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Константиновка, Дибровное, Григоровка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Первомайское и Каменка,

– говорится в сводке.

Удары по противнику

В течение суток авиация Сил обороны совершила более 30 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Следовательно, украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили:

два самолета Су-25,

два вертолета (Ка-52 и Ми-24),

а также 5 БпЛА.

Ракетные войска и артиллерия наших наземных группировок тоже хорошо поработали и уничтожили командный пункт врага и много военной техники.

В результате огневого воздействия за текущие сутки поражен командный пункт, склад горюче-смазочных материалов, скопление живой силы, вооружения и военной техники противника в районах сосредоточения,

– отметили в Генштабе.

Какая ситуация на фронте: главное

Враг пытается взять под контроль Донетчину и продолжать удерживать захват территории Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки враг нанес более 10 ракетных и 22 авиационных удара по объектам на территории Украины.

Российская армия обстреливала военные и гражданские объекты, а именно:

на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области;

направлении из минометов и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бачевск, Уланово и Запсилье Сумской области; на Харьковском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа;

направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах Дуванка, Константиновка, Уды, Диментиевка, Борщева, Большие Проходы, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Байрак, Старый Салтов и Победа; на Славянском направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье;

направлении по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Краснополье, Грушуваха, Карнауховка, Новая Дмитровка, Вернополье; на Краматорском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка;

направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Пришиб, Татьяновка, Сидорово, Северск, Спорное, Верхнекаменное, Веселое и Григоровка; на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка;

направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Нью-Йорк, Юрьевка, Зайцево, Веселая Долина, Майорск, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка и Белогоровка; на Авдеевском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское;

направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Каменка, Веселое, Опросное, Водяное и Первомайское; на Новопавловском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского;

направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии у Угледара, Пречистовки, Егоровки, Великой Новоселки и Новомайорского; на Запорожском направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка;

направлении из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка, Новополь и Времовка; на Южнобугском направлении обстрелов подверглись населенные пункты Степная Долина, Александровка, Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Благодатное, Первомайское, Шевченково, Мирное, Новогригоровка и Белогорка.

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