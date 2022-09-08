Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 8 вересня. Наголошують, що ворожі війська продовжують зазнавати втрат.

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Наші воїни успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам'янка,

– йдеться у зведенні.

Удари по противнику

Впродовж доби авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника.

Відтак, українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили:

два літаки Су-25,

два гелікоптери (Ка-52 та Мі-24),

а також 5 БпЛА.

Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань теж славно попрацювали та знищили командний пункт ворога та багато військової техніки.

В результаті вогневого впливу за поточну добу уражено командний пункт, склад паливно-мастильних матеріалів, скупчення живої сили, озброєння та військової техніки противника в районах зосередження,

– зазначили у Генштабі.

Яка ситуація на фронті: головне

Ворог намагається взяти під контроль Донеччину та продовжувати утримувати захопленні території Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби ворог завдав понад 10 ракетних та 22 авіаційних удари по об’єктах на території України.

Російська армія обстрілювала військові та цивільні об'єкти, а саме:

на Сіверському напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області;

напрямку з мінометів та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бачівськ, Уланове і Запсілля Сумської області; на Харківському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога;

напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах Дуванка, Костянтинівка, Уди, Диментіївка, Борщова, Великі Проходи, Черкаські Тишки, Руські Тишки, Байрак, Старий Салтів та Перемога; на Слов'янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля;

напрямку зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Грушуваха, Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Вірнопілля; на Краматорському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка;

напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Богородичне, Пришиб, Тетянівка, Сидорове, Сіверськ, Спірне, Верхньокам’янське, Веселе та Григорівка; на Бахмутському напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка;

напрямку із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Нью-Йорк, Юр’ївка, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка та Білогорівка; на Авдіївському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське;

напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Веселе, Опитне, Водяне та Первомайське; на Новопавлівському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського;

напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледара, Пречистівки, Єгорівки, Великої Новосілки та Новомайорського; на Запорізькому напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка;

напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новоандріївка, Дорожнянка, Новопіль та Времівка; на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка.

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