Радник Офісу Президента Олексій Арестович каже, що наразі важко прогнозувати ситуацію, однак неприємності у росіян серйозні.

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Другий фронт розвивається

Значні проблеми противника у Харківській області свідчить про те, що другий фронт активно розвивається.

Арестович зазначив, якщо вірити російським воїнкорам, які поки що не отримали єдиної лінії інформаційної поведінки, їх ізюмське угруповання може потрапити до оперативного оточення. Зокрема, зі штабом, генералами та технікою.

Боляче дивитись,

– поглузував політик.

Хороші новини з Харківщини

Пропагандисти ще 6 вересня заявили, що їхні військові потрапили в оточення у Балаклії на Харківщині.

Водночас на сайті Балаклійської міської ради заявили, що чекають офіційного підтвердження про звільнення населених пунктів.

Фахівці американського Інституту вивчення війни стверджували, що наші бійці успішно просунулися на Харківському напрямку.

7 вересня з'явилось відео, як українські воїни зняли червоний прапор росіян у Новій Гусарівці під Балаклією.

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