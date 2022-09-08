Информацию об успехах ВСУ на Юге подтвердили российские источники и даже минобороны государства-агрессора. Аналитики американского Института изучения войны убеждены, что это произошло случайно.
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Российские источники, включая минобороны россии, случайно подтвердили, что украинские войска достигают успехов на западе Херсонской области, в районе Сухого Ставка,
– говорится в сообщении.
Последние новости о ситуации на Юге Украины
Успехи ВСУ в Херсонской области прокомментировали в Пентагоне. Там заявили, что Вооруженные Силы Украины имеют медленный, но значимый прогресс.
В то же время, херсонский активист Владимир Молчанов рассказал, что большинство населения города уже готовится встречать украинских военных. К сожалению, есть и те, которые оказались лояльными оккупантам, так что теперь они со страхом читают новости об успехах ВСУ.
7 сентября наши бойцы удачно поработали на Юге. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 370 огневых задач, а авиация нанесла 13 ударов. Поэтому враг потерял 2 склада с боеприпасами в Николаевской области. Общие потери оккупантов в этом направлении составили:
- 108 военных;
- 5 танков;
- 3 реактивные системы залпового огня "Град";
- 15 единиц автобронетехники;
- 10 гаубиц и пушек тяжелой артиллерии.;
- 120 миллиметровый миномет;
- 2 пусковые установки С-400;
- радиолокатор наведения к С-300.
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