Военные ВСУ справляются лучше, чем российская армия. оккупанты оказались не в лучших позициях. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.

Важно Генштаб сработал очень профессионально, – генерал США о тишине по поводу контрнаступления ВСУ на Херсонщине

Это первые дни. Я думаю, что украинцы делают медленный, но значимый прогресс,

– отметил Каль.

Дальше будут наблюдать, как все сложится. Однако чиновник констатировал, что дела у украинской стороны обстоят лучше, чем у российских захватчиков.

Что известно о наступлении на Юге

29 августа официально сообщили, что ВСУ перешли в наступление на Юге. Глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинским защитникам удалось прорвать первую линию обороны кафиров в Херсонской области.

Военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что в ВСУ на Юге Украины все идет по плану . Украинцы перехватывают инициативу и увольняют населенные пункты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил , что для контрнаступления украинским военным необходимо оружие. К примеру, дополнительные ракеты и боеприпасы, артиллерийские системы, ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и т.д.

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