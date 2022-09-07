Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.
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Американський генерал прокоментував контрнаступ ЗСУ
Ходжес розповів, що він був дуже вражений, наскільки український Генеральний Штаб зумів захистити інформацію про свій контрнаступ.
Ми не знаємо надто багато деталей і не маємо їх знати, бо тоді росіяни теж про них довідаються. Тож український Генштаб спрацював дуже професійно, готуючи умови для цієї контратаки. Включно зі знищенням російської логістики, мостів та інших об'єктів,
– заявив генерал.
Він додав, що далі ключовим буде те, чи США та інші країни забезпечать усе необхідне. Хоч генерал й пишається тим, чим вже вдалося забезпечити ЗСУ, проте цього досі недостатньо і потрібно допомагати швидше.
"Ми маємо говорити про перемогу України та наближати її. Ми можемо допомагати більше. А щодо перспектив України на Півдні, то росіяни вже виснажені. Їхня логістика не витримує", – зауважив Ходжес.
За словами генерала, він відчуває, що Україна може досягти значних успіхів вже в найближчі тижні.
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Контрнаступ ЗСУ на Півдні: що варто знати
- Інформація про те, що ЗСУ перейшли в наступ на Херсонщині з'явилася 29 серпня.
- Зокрема, голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.
- Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко запевнив, що в ЗСУ на Півдні України все йде за планом.
- Українці перехоплюють ініціативу, звільняють населені пункти та намагаються повторити той сценарій, що був навесні на Півночі.
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