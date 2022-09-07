Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Американський генерал прокоментував контрнаступ ЗСУ

Ходжес розповів, що він був дуже вражений, наскільки український Генеральний Штаб зумів захистити інформацію про свій контрнаступ.

Ми не знаємо надто багато деталей і не маємо їх знати, бо тоді росіяни теж про них довідаються. Тож український Генштаб спрацював дуже професійно, готуючи умови для цієї контратаки. Включно зі знищенням російської логістики, мостів та інших об'єктів,

– заявив генерал.

Він додав, що далі ключовим буде те, чи США та інші країни забезпечать усе необхідне. Хоч генерал й пишається тим, чим вже вдалося забезпечити ЗСУ, проте цього досі недостатньо і потрібно допомагати швидше.

"Ми маємо говорити про перемогу України та наближати її. Ми можемо допомагати більше. А щодо перспектив України на Півдні, то росіяни вже виснажені. Їхня логістика не витримує", – зауважив Ходжес.

За словами генерала, він відчуває, що Україна може досягти значних успіхів вже в найближчі тижні.

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Контрнаступ ЗСУ на Півдні: що варто знати

Інформація про те, що ЗСУ перейшли в наступ на Херсонщині з'явилася 29 серпня.

Зокрема, голова об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що українським захисникам вдалося прорвати першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.

Водночас військовий експерт Олександр Мусієнко запевнив, що в ЗСУ на Півдні України все йде за планом.

Українці перехоплюють ініціативу, звільняють населені пункти та намагаються повторити той сценарій, що був навесні на Півночі.

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