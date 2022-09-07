Генштаб про ситуацію на Херсонщині

Зокрема, на Херсонщині війська противника продовжують зазнавати численних втрат. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ.

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Так, в Херсонській області Збройним Силам вдалося:

поблизу Голої Пристані в результаті вогневого ураження втрати противника склали близько 70 осіб, більш ніж половина з них відправилися на концерт Кобзона.

поблизу населеного пункту Таврійськ знищено 2 самохідні артилерійські установки "Акація", а ще дві – пошкоджено. Щодо втрат живої сили остаточних даних наразі немає.

Крім того, стало відомо, що один з артилерійських дивізіонів противника, що діє на Херсонському напрямку, втратив до 60% особового складу та техніки. Він вважається небоєздатним. Через ускладнення логістики у підрозділах ворога нестача палива та боєприпасів.

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Також у Генеральному штабі розповіли, що підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та не допускають просування ворога по території України. Зокрема, впродовж доби нашим військовим вдалося успішно відбити атаки російських окупантів в районах населених пунктів Питомник, Руські Тишки, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Долина та Опитне.

Щоб підтримати дії наземних угруповань, авіація СО завдала понад 14 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження особового складу і техніки ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони також на відмінно виконують свою роботу – на різних напрямках знищили два літаки Су-25, один гелікоптер Ка-52 та два БпЛА.

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