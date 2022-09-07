Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Американский генерал прокомментировал контрнаступление ВСУ

Ходжес рассказал, что он был очень поражен, насколько украинский Генеральный Штаб сумел защитить информацию о своем контрнаступлении.

Мы не знаем слишком много деталей и не должны их знать, потому что тогда россияне тоже о них узнают. Так что украинский Генштаб сработал очень профессионально, готовя условия для этой контратаки. Включая уничтожение российской логистики, мостов и других объектов,

– заявил генерал.

Он добавил, что дальше ключевым будет то, обеспечат ли США и другие страны всем необходимым. Хотя генерал и гордится тем, чем уже удалось обеспечить ВСУ, однако этого пока недостаточно и нужно помогать быстрее.

"Мы должны говорить о победе Украины и приближать ее. Мы можем помогать больше. А что касается перспектив Украины на Юге, то россияне уже истощены. Их логистика не выдерживает", – отметил Ходжес.

По словам генерала, он чувствует, что Украина может добиться значительных успехов уже в ближайшие недели.

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Контрнаступление ВСУ на Юге: что следует знать

Информация о том, что ВСУ перешли в наступление в Херсонской области появилась 29 августа.

В частности, глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что украинским защитникам удалось прорвать первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко заверил, что у ВСУ на Юге Украины все идет по плану.

Украинцы перехватывают инициативу, освобождают населенные пункты и пытаются повторить тот сценарий, который был весной на Севере.

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