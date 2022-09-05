Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Лише за минулий тиждень на Херсонському напрямку ЗСУ ліквідували 1200 окупантів.

До теми Факт, що ми наступаємо, хоч і повільно, а росіяни відступають – це вже перемога, – Ступак

ЗСУ створює окупантам нестерпні умови

Мусієнко розповів, що стратегія ЗСУ на Півдні нині полягає в тому, щоб створити окупантам нестерпні умови. Змусити їх фактично тікати з поля бою.

Ми бачили це на прикладі Київського й Чернігівського напрямків, де російські війська, під тиском українських сил і після серії вдалих контратак, були змушені відійти. До речі, відступали й залишили велику кількість техніки. Це індикатор,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Він додав, що навіть сьогодні деінде знаходять на Півночі російську техніку, яка застрягла. На Півдні ЗСУ створює такі ж умови, щоб у ворога не було іншого виходу, як тікати, кидаючи техніку. Їй українці потім знайдуть призначення, і з неї будуть далі нищити окупантів.

Це реальний сценарій

За словами військового експерту, це цілком реальний сценарій, який може призвести до успіху. На підтвердження цього говорять кілька фактів:

Ряд успішних ударів по переправах і мостах, якими здійснювалось забезпечення російських угрупувань на правобережжі Херсонщини. Це системна робота, бо коли росіяни відновлюють їх, туди знову ж одразу прилітає.

Знищення складів ворога. Немає підвозу озброєння.

Створення серйозних логістичних проблем. Окупанти вимушені переорієнтовувати логістичні маршрути.

Рух опору на окупованих територіях. Небайдужі українські громадяни повідомляють ЗСУ про пересування російських військ, місця їх перебування тощо.

"Один із результатів цього – звільнення Високопілля. З обережністю можемо говорити, що ЗСУ перехоплюють ініціативу й мають перспективи для поступового руху вперед", – зауважив Мусієнко.

Російські війська деморалізовані

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що російські війська все більше деморалізуються. Їх дурили весь час, що вони будуть наступати, а тут їм доводиться оборонятись. Ще й за умов, коли не вистачає боєприпасів, харчів, палива і навіть води.

Це все веде до деморалізації ворога, особливо на правому березі Дніпра, і, відповідно, до піднесення бойового духу ЗСУ,

– підсумував військовий експерт.

До теми – ЗСУ вдарили по понтонній переправі в районі Каховського мосту: дивіться відео

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Над звільненим селищем українці збили 2 безпілотники. У ніч з 4 на 5 вересня окупанти хотіли атакувати Високопілля і запускали БпЛА в розвідку.

ППО росії не може протидіяти ураженням. Вороги використовують забраковану зброю.

Мусієнко про те, що в ЗСУ все йде за планом на Півдні: дивіться відео