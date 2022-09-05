Таку думку 24 каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Лише за минулий тиждень на Херсонському напрямку ЗСУ ліквідували 1200 окупантів.
До теми Факт, що ми наступаємо, хоч і повільно, а росіяни відступають – це вже перемога, – Ступак
ЗСУ створює окупантам нестерпні умови
Мусієнко розповів, що стратегія ЗСУ на Півдні нині полягає в тому, щоб створити окупантам нестерпні умови. Змусити їх фактично тікати з поля бою.
Ми бачили це на прикладі Київського й Чернігівського напрямків, де російські війська, під тиском українських сил і після серії вдалих контратак, були змушені відійти. До речі, відступали й залишили велику кількість техніки. Це індикатор,
– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.
Він додав, що навіть сьогодні деінде знаходять на Півночі російську техніку, яка застрягла. На Півдні ЗСУ створює такі ж умови, щоб у ворога не було іншого виходу, як тікати, кидаючи техніку. Їй українці потім знайдуть призначення, і з неї будуть далі нищити окупантів.
Це реальний сценарій
За словами військового експерту, це цілком реальний сценарій, який може призвести до успіху. На підтвердження цього говорять кілька фактів:
- Ряд успішних ударів по переправах і мостах, якими здійснювалось забезпечення російських угрупувань на правобережжі Херсонщини. Це системна робота, бо коли росіяни відновлюють їх, туди знову ж одразу прилітає.
- Знищення складів ворога. Немає підвозу озброєння.
- Створення серйозних логістичних проблем. Окупанти вимушені переорієнтовувати логістичні маршрути.
- Рух опору на окупованих територіях. Небайдужі українські громадяни повідомляють ЗСУ про пересування російських військ, місця їх перебування тощо.
"Один із результатів цього – звільнення Високопілля. З обережністю можемо говорити, що ЗСУ перехоплюють ініціативу й мають перспективи для поступового руху вперед", – зауважив Мусієнко.
Російські війська деморалізовані
Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що російські війська все більше деморалізуються. Їх дурили весь час, що вони будуть наступати, а тут їм доводиться оборонятись. Ще й за умов, коли не вистачає боєприпасів, харчів, палива і навіть води.
Це все веде до деморалізації ворога, особливо на правому березі Дніпра, і, відповідно, до піднесення бойового духу ЗСУ,
– підсумував військовий експерт.
До теми – ЗСУ вдарили по понтонній переправі в районі Каховського мосту: дивіться відео
Наступ ЗСУ на Півдні: останні новини
- Українські військові звільнили село Високопілля на Півдні. Місцеві жителі зворушливо зустріли захисників.
- Над звільненим селищем українці збили 2 безпілотники. У ніч з 4 на 5 вересня окупанти хотіли атакувати Високопілля і запускали БпЛА в розвідку.
- ППО росії не може протидіяти ураженням. Вороги використовують забраковану зброю.
Мусієнко про те, що в ЗСУ все йде за планом на Півдні: дивіться відео