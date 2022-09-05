Косовиця ЗСУ вдалася

Але це грубо. З іншого боку, це дає можливість оцінити перспективу їхнього подальшого утримання правобережної Херсонщини.

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Окрім знищених окупантів, ми повинні враховувати і кількість поранених, а вона завжди не менша, а зазвичай більша, ніж незворотні втрати.

На жаль, точною інформацією щодо 300-х окупантів на правобережжі Херсонщини я зараз не володію, але якщо припустити, що за минулий тиждень їх було теж не менше 1200, то ми говоримо вже про втрати у 2400 як мінімум.

Тобто за тиждень російські окупаційні війська на правому березі Херсонщини, грубо кажучи, втратили понад 12% від свого складу до початку контрнаступу. Ще раз акцентую, це приблизні підрахунки, причому в менший бік.

Сумні перспективи для росіян

Авжеж, командування російських окупаційних військ намагатиметься компенсувати ці втрати, бо за збереження такої динаміки через два тижні все правобережне угруповання росіян втратить свою боєздатність. Але чи воно зможе цю компенсацію забезпечити за відсутності повноцінного постачання з лівого на правий берег? Ні.

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І крім втрат особового складу, які зросли, необхідно компенсувати втрати техніки, якої теж за тиждень росіяни втратили понад 350 одиниць на правому березі. Знову ж таки, практично нерозв'язна логістична дилема.

Херсонський острів Зміїний починає набувати дедалі виразніших обрисів, які до кінця вересня можуть вилитися в дуже цікавий каскад подій! Відлік до жесту доброї волі пішов: 200 – 300 – 400.

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