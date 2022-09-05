Сенокос ВСУ удался

Но это грубо. С другой стороны, это позволяет оценить перспективу их дальнейшего удержания правобережной Херсонщины.

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Кроме уничтоженных оккупантов мы должны учитывать и количество раненых, а оно всегда не меньше, а обычно больше, чем необратимые потери.

К сожалению, точной информацией о 300-х оккупантах на правобережье Херсонщины я сейчас не владею, но если предположить, что за прошедшую неделю их было тоже не меньше 1 200, то мы говорим уже о потерях в 2 400 как минимум.

То есть, за неделю российские оккупационные войска на правом берегу Херсонщины, грубо говоря, потеряли более 12% от своего состава до начала контрнаступления. Еще раз акцентирую, это приблизительные подсчеты, причем в меньшую сторону.

Печальные перспективы для россиян

Конечно, командование российских оккупационных войск будет пытаться компенсировать эти потери, потому что при сохранении такой динамики через две недели вся правобережная группировка россиян потеряет свою боеспособность. Но сможет ли она эту компенсацию обеспечить при отсутствии полноценной поставки с левого на правый берег? Нет.

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И кроме возросших потерь личного состава необходимо компенсировать потери в технике, которой тоже за неделю россияне потеряли более 350 единиц на правом берегу. Опять же практически неразрешима логистическая дилемма.

Херсонский остров Змеиный начинает приобретать все более выразительные очертания, которые до конца сентября могут вылиться в интереснейший каскад событий! Отсчет до жеста доброй воли пошел: 200 – 300 – 400.

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