Война в Украине показала, что компании, которые использовали клаудные решения, были более защищены от рисков, с которыми столкнулись организации, которые их не использовали. Последним пришлось срочно переносить свои сервисы в облако, поскольку существовала угроза потери данных. Именно поэтому, чтобы обезопасить свой бизнес, так важно хранить данные в надежном месте и иметь доступ к ним из любой точки страны или мира.

Стоит прочесть Украина победит без вариантов: что показала "репетиция" под Херсоном

Об Azure

В 2017 году доход Azure был на том же уровне, что и Google Cloud. Но Microsoft Azure, понимая важность такого рынка, приложил больше усилий к развитию своих сервисов, а затем обогнал Google, а теперь догоняет Amazon – главного игрока на рынке облачных сервисов.

Наиболее часто Microsoft ассоциируется с Windows, однако в облачных сервисах Microsoft активно продвигает open-source решения и операционную систему Linux. Этот важный шаг поспособствовал быстрому росту Microsoft и получению новых партнеров и клиентов.

Компании и клиенты по всему миру сосредотачивают внимание на использовании облачных технологий. Сейчас трудно найти проект или сервис, не использующий облачные сервисы Azure, Amazon, Google или других меньших игроков клаудного рынка.

Компетенция Agiliway с Azure

Обычно клиенты приходят к нам с идеей проекта или частично реализованным приложением с определенным технологическим стеком. Среди наиболее частых запросов следует отметить настройки и оптимизацию на стороне базы данных. Имея сертифицированных специалистов и обширный опыт работы с базами данных, наша команда анализирует проблемы, которые есть у клиента.

Иногда простые изменения, такие как реконфигурация базы данных, добавление дополнительного layer/уровень кэширования на стороне приложения, позволяет клиенту решить проблему перформанса, не внося серьезных изменений в архитектуру проекта. Таким образом, клиент продолжает использовать обновленный и оптимизированный продукт без необходимости его радикальной перестройки.

Советуем Ситуация на фронте не предполагает "побед": в россии придумали, что скармливать радостному быдлу

Многие клиенты желают перенести свое on-premise (физический сервер на стороне клиента) решение на клауд провайдера облачных сервисов. Для удачной реализации аппликации на Azure нужно владеть высочайшим уровнем компетенции в данной сфере. Камнем преткновения для клиента может стать отсутствие понимания того, какие сервисы использовать и наличие сертифицированных специалистов.

Следует отметить, что правильный подбор сервисов определяет дальнейшую судьбу того или иного проекта. Поэтому крайне важно сотрудничать с сертифицированными специалистами, которые с профессиональным подходом посоветуют, что необходимо именно вашему продукту.

Самым главным шагом является анализ потребностей клиента и его планов на будущее. На основе этого мы предлагаем решения с использованием тех сервисов, которые ему необходимы и позволят в будущем быть гибкими и легко адаптироваться к потребностям рынка. Конечно, если проект небольшой, то можно строить решения, используя другие более простые клаудные решения, из которых, в случае необходимости, в будущем можно легко перенести данные на Azure.

Azure-сервисы для хранения данных: как они работают

Кратко стоит остановиться на теме хранения и обработки данных в Azure. Есть два основных сервиса, которые помогут компании быстро перенести базы и файлы в клауд и эффективно использовать функционал Azure.

Azure Database Services. Этот сервис позволяет развернуть базу данных в облаке. Большинство задач, требовавших привлечения DevOps инженера, можно выполнить с помощью настроек в Azure. Например: бекапирование данных, настройка репликации, автоматическое добавление оперативной памяти или объема жесткого диска, мониторинг и т.д.

Настройка мультизонирования особенно важна для пользователей, находящихся в разных геозонах, а доступ к данным должен быть быстрым. Azure позволяет настроить автоматический обмен и синхронизацию данных между разными зонами и локациями, бесперебойный и мгновенный доступ к данным для клиентов.

Azure BLOB storage. Прекрасное решение для хранения больших объемов данных, файлов, видео и т.д. Разграничением доступа, бекапированием данных и другими способами стоимость сохранения редко используемых файлов можно существенно снизить, изменив тип BLOB storage. А это значительное преимущество, поскольку позволяет хранить файлы по низкой цене и легко контролировать расходы.

Интересно Чем и из чего россияне бьют по Украине, и действительно ли запасы их ракет безграничны

Как видите, использование сервисов Azure – оптимальный вариант для проектов разной степени сложности и объемов. Впрочем, важно также найти квалифицированных специалистов, понимающих работу этого облачного сервиса, помогут не только настроить его работу, но и подобрать из сотен наиболее подходящий вариант.

Если мы говорим о MVP (Minimum Viable Product – минимально жизнеспособный продукт или продукт с минимальным набором функций), то не следует использовать все фичи, которые только возможно. Конечно, это существенно повлияет на цену хостинг-решения. Мы советуем подключать нужные фичи в подходящий момент. Это, прежде всего, оптимизирует затраты на хосты, не теряя производительности работы приложения.

Достойно внимания – ИТ-бизнес идет в университеты Украины: смотрите видео