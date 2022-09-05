Актуальную информацию о происходящем на поле боя сообщил Генштаб на утро 5 сентября. Борьба продолжается по всем направлениям.

К теме ВСУ отразили наступление врага на нескольких направлениях: карта боевых действий по состоянию на 6 сентября

Обстрелы Севера и Харьковской области

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Есть угроза того, что враг нанесет ракетные и авиационные удары с воздушного пространства и территории беларуси.

Карта боевых действий в Украине / Фото Liveuamap

В других направлениях противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуры из танков, боевых машин, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, на Северском направлении были вражеские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры более десяти населенных пунктов.

Больше всего обстелов пришлось на населенные пункты Гасичевка, Янжуловка, Николаевка, Михальчина Слобода Черниговской области и Нововасиловка, Новая Гута, Середина-Буда, Бачевск, Яструбино и Смолино Сумской области.

На Харьковском направлении противник нанес поражение в районах населенных пунктов Дементиевка, Новое, Одноробовка, Борщева, Сосновка, Уды, Русские Тишки, Питомник, Русская Лозовая, Слобожанское, Момотово, Петровка, Байрак, Гусаровка, Чепиль и Мосьпаново. Задействовал БПЛА для корректировки огня артиллерии.



Борьба в Харьковской области/ Фото Liveuamap

Боевые действия на Донбассе

Наши военные сообщили, что на Славянском направлении обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Краснополье, Дибровно, Вернополье и Богородичное. По населенному пункту Дмитровка враг нанес авиаудары.

На Краматорском направлении были обстрелы противника в районах Пискуновки, Донецкого, Кривой Луки, Северска и Спорного.

Битва за Донецкую область / Фото Liveuamap

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Белогоровка, Веселое, Зайцево, Кодема, Майорск, Бахмутское, Соледар, Бахмут и Николаевка. Кроме того, также нанес авиационный удар возле Константиновки, Зеленополья, Зайцево, Кодемы и Соледара.

На Авдеевском направлении обстрелам из минометов и ствольной артиллерии подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Авдеевка и Водяное.

В Новопавловском направлении противник активных наступательных действий не проводил, но были обстрелы районов населенных пунктов Новомихайловка, Парасковеевка, Керменчик и Времовка.

Бои на Юге

В Запорожском направлении враг обстрелял районы Новополя и Новоселки.

Борьба на юге / Фото Liveuamap

На Южнобужском направлении противник ведет оборонительные действия. Совершил обстрелы в районах населенных пунктов Мирное, Степная Долина, Александровка, Таврическое, Партизанское, Ольгино, Киселевка, Кобзарцы, Белая Криница, Андреевка, Нововоскресенское, Мироновка, Любимовка, Петровка. Вражеские авиационные удары получили районы Березнеговатого, Безымянного, Большого Артакового, Сухого Ставка и Белого Колодца. Для корректировки огня оккупанты задействовали БпЛА.

Враг терпит потери

ВСУ на Юге уничтожили понтонную переправу вблизи села Львово, поразили пункт управления 35 армии в Каховском районе и 2 контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.

Воздушным силам ВСУ удалось "приземлить" вражеский самолет даже без запуска ракет в него. Об этом сообщил Герой Украины и служащий Воздушных сил Ярослав Мельник. Он рассказал о 28 целях врага, которые сбил, а также о безумных опасностях.

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