Актуальну інформацію про те, що відбувається на полі бою повідомив Генштаб на ранок 5 вересня. Боротьба триває на всіх напрямках.

До теми ЗСУ відбили наступ ворога на кількох напрямках: карта бойових дій станом на 6 вересня

Обстріли Півночі та Харківщини

За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Є загроза того, що ворог завдасть ракетних та авіаційних ударів з повітряного простору і території білорусі.

Карта бойових дій в Україні / Фото Liveuamap

На інших напрямках противник обстріляв військову та цивільну інфраструктури із танків, бойових машин, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, на Сіверському напрямку були ворожі обстріли цивільної та військової інфраструктури понад 10 населених пунктів.

Найбільше вогневого впливу зазнали Гасичівка, Янжулівка, Миколаївка, Михальчина Слобода Чернігівської області та Нововасилівка, Нова Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Яструбине і Смолине Сумської області.

На Харківському напрямку противник завдав ураження у районах населених пунктів Дементіївка, Нове, Одноробівка, Борщова, Соснівка, Уди, Руські Тишки, Питомник, Руська Лозова, Слобожанське, Момотове, Петрівка, Байрак, Гусарівка, Чепіль та Мосьпанове. Задіяв БпЛА для корегування вогню артилерії.



Боротьба на Харківщині / Фото Liveuamap

Бойові дії на Донбасі

Наші військові повідомили, що на Слов'янському напрямку обстрілів з боку окупантів зазнали населені пункти Краснопілля, Дібрівне, Вірнопілля та Богородичне. По населеному пункту Дмитрівка ворог завдав авіаудару.

На Краматорському напрямку були обстріли противника у районах Піскунівки, Донецького, Кривої Луки, Сіверська та Спірного.

Битва за Донбас / Фото Liveuamap

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Зайцеве, Кодема, Майорськ, Бахмутське, Соледар, Бахмут та Миколаївка. Крім того. Також завдав авіаційного удару біля Костянтинівки, Зеленопілля, Зайцевого, Кодеми та Соледара.

На Авдіївському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Авдіївка та Водяне.

На Новопавлівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, але були обстріли районів населених пунктів Новомихайлівка, Парасковіївка, Керменчик та Времівка.

Бої на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони Новополя та Новосілки.

Боротьба на Півдні / Фото Liveuamap

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгине, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенське, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли БпЛА.

Ворог зазнає втрат

ЗСУ на Півдні знищили понтонну переправу поблизу села Львове, уразили пункт управління 35 армії в Каховському районі та 2 контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Повітряним силам ЗСУ вдалося "приземлити" ворожий літак навіть без запуску ракет в нього. Про цей випадок повідомив Герой України та службовець Повітряних сил Ярослав Мельник. Він розповів про 28 цілей ворога, які збив, а також про шалені небезпеки.

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