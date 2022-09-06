Про актуальну ситуацію на фронтах розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Важливо Найманці зазнають шалених втрат на Харківщині: карта бойових дій станом на 7 вересня

Яка ситуація на північному кордоні

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На інших напрямках противник продовжував обстріли військової та цивільної інфраструктури, а саме:

на Сіверському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області.

обстрілів зазнали райони населених пунктів Хрінівка Чернігівської області та Нова Гута, Сопич і Миропілля Сумської області. на Харківському напрямку – Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.

Що відбувається на Донбасі

На Сході ситуація такоє неспокійна. Ворог завдав ударів:

на Слов'янському напрямку – Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов'янськ;

– Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов'янськ; на Краматорському напрямку – Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка та Спірне;

– Крива Лука, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка та Спірне; на Бахмутському напрямку – Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр'ївка, Опитне, Веселе та Майорськ;

– Роздолівка, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Григорівка, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве, Нью-Йорк, Юр'ївка, Опитне, Веселе та Майорськ; на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське і Мар'їнка.



Яка обстановка на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

Обстріли з боку ворога були і на Півдні, зокрема:

на Новопавлівському напрямку – Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка;

– Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Шахтарське, Новомихайлівка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Костянтинівка; на Запорізькому напрямку – Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір'я;

– Зелене Поле, Времівка, Ольгівське, Полтавка, Залізничне, Червоне, Гуляйпільське, Дорожнянка, Новоданилівка та Білогір'я; на Південнобузькому напрямку – Миколаїв, Новогригорівка, Яковлівка, Партизанське, Квітневе, Киселівка, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське, Мирне, Степове, Новоолександрівка, Первомайське, Кобзарці, Петрівка, Зарічне, Іванівка, Токареве, Ольгине та Широке.

На Херсонщині ворог порушує закони та звичаї війни, прикриваючись цивільними. Окупанти розміщують особовий склад і військову техніку у:

дитячих садках (Верхній Рогачик),

храмах московського патріархату (Червоний Маяк).

А також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь.



Що відбувається на Півдні / Фото Liveuamap

Досягнення наших ЗСУ

Сили оборони продовжують ведення оборонної операції, утримують визначені рубежі та не допускають просування противника вглиб території України. Так, наші захисники успішно відбили спроби наступу ворога в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Угруповання Повітряних сил Збройних Сил України продовжує відбивати ракетні та авіаційні удари противника, ефективно здійснює прикриття критичних об'єктів на території України. Сили протиповітряної оборони збили керовану крилату ракету над Миколаївською областю.

Загалом протягом доби авіація Сил оборони завдала понад 30 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об'єктів ворога. Як наслідок – знищені декілька взводних опорних пунктів, близько 5 позицій зенітних ракетних комплексів та артилерійську батарею противника.



Карта бойових дій станом на 6 вересня / Фото Liveuamap

Яка ситуація у Чорному морі

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування "Калібр" противника.

Вцілому, за минулу добу, противник завдав 3 ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив приблизно 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5 на 6 вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об'єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці,

– повідомили у Генштабі.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

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