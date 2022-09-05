Крім Миколаєва, за минулу добу російські військові обстріляли Миколаївський та Баштанський райони.

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Що відомо про нічний обстріл Миколаєва

5 вересня біля 00:30, 5 вересня, окупанти знову випустили на Миколаїв ракети. За попередніми даними, типу С-300.

Зокрема російські загарбники влучили у промислове підприємство на околицях міста. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що на підприємстві пошкоджені виробничі приміщення та дах будівель. Також пошкоджена покрівля в одному з приватних житлових будинків.

В області обстріляли житлові та складські приміщення

Вдень 4 вересня окупанти обстріляли Первомайську громаду. Внаслідок цього в селищі міського типу Первомайське одна людина зазнала поранень. Також пошкоджено два житлових будинки.

Орієнтовно о 12:40, у селі Засілля через потрапляння боєприпасів та їхніх уламків у житловому будинку спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. 4 серпня, орієнтовно о 13:00, внаслідок обстрілів у селі Березнегувате виникла пожежа покинутого складського приміщення. Постраждалих немає.

Також впродовж минулої доби під ударами опинилися території сіл Любомирівка та Велике Артакове. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Вночі, 5 серпня, з 03:00 до 04:30 росіяни обстрілювали околиці Новоолександрівки Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, що в ніч проти 4 вересня окупанти обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві.

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