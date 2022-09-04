Масований обстріл Миколаєва

Деталі про ворожі обстріли розповіли в оперативному командуванні "Південь". Там заявили, що протягом ночі ворог здійснював обстріли по позиціях військових та населених пунктах як вздовж лінії зіткнення, так і в тилових районах.

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Повідомляється, що окупанти завдали масованого ракетного удару по Миколаєву із застосуванням зенітно-ракетних систем С-300.

Унаслідок обстрілу було вражено об'єкти портової та промислової інфраструктури й житлові будинки. Через удар ворога у Миколаєві суттєво пошкоджено три лікувальних і два навчальних заклади, готель та музей.

За попередньо інформацією, у Миколаєві внаслідок обстрілу нема жертв та постраждалих.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що 4 вересня під обстріл потрапили 26 житлових будинків. У них загалом вилетіло 74 вікна. Також у 7 будинках частково пошкоджений дах.

Суттєво постраждали три лікувальні заклади. В них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель. У лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками,

– повідомив міський голова.

За його словами, під удар ворога потрапили три освітні заклади, серед яких дві школи. У них в основному вибиті вікна і двері.

Ворог атакував Вознесенськ та Очаків

В ОК "Південь" розповіли, що зранку загарбники крилатими ракетами "Калібр" атакували Вознесенськ та Очаків. В обох містах російські ракети влучили в зерносховища, спричинивши масштабні пожежі.

Унаслідок обстрілу поранено охоронця об'єкта. Також з десяток житлових будинків пошкоджено.

Силам ППО вдалося знищити крилату ракету класу "повітря – поверхня" Х-59, яка була випущена ворожим винищувачем СУ-35 по Миколаївщині.

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Зауважимо, що російські військові регулярно обстрілюють Миколаївщину. Зокрема, 3 вересня у Миколаєві пролунала серія вибухів. Через обстріли одна жінка отримала осколкові поранення.

Унаслідок обстрілу Березнегуватого в Миколаївській області загинув 8-річний хлопчик. Ще 4 місцевих мешканців, серед яких 2 дітей, отримали осколкові поранення.

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