Війна в Україні показала, що компанії які використовували клаудні рішення, були більш захищені від ризиків з якими стикнулися організації, які їх не використовували. Останнім довелося терміново переносити свої сервіси в хмару, оскільки існувала загроза втрати даних. Саме тому, аби убезпечити свій бізнес, так важливо зберігати дані у надійному місці і мати доступ до них з будь-якої точки країни чи світу.

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Про Azure

У 2017 році дохід Azure був на тому ж рівні, що й Google Cloud. Але Microsoft Azure, розуміючи важливість такого ринку, доклав більше зусиль до розвитку своїх сервісів, а згодом обігнав Google, а тепер наздоганяє Amazon – головного гравця на ринку хмарних сервісів.

Начайстіше Microsoft асоціюється з Windows, проте у хмарних сервісах Microsoft активно просуває open-source рішення та операційну систему Linux. Цей важливий крок посприяв стрімкому росту Microsoft та отриманню нових партнерів і клієнтів.

Компанії та клієнти по всьому світу зосереджують свою увагу на використанні хмарних технологій. Зараз важко знайти проєкт або сервіс, який не використовує хмарні сервіси Azure, Amazon, Google або інших менших гравців клаудного ринку.

Компетенція Agiliway з Azure

Зазвичай клієнти приходять до нас з ідеєю проєкту або з частково реалізованим застосунком з певним технологічним стеком. Серед найчастіших запитів варто зазначити налаштування та оптимізацію на стороні бази даних. Маючи сертифікованих спеціалістів та великий досвід роботи з базами даних, наша команда аналізує проблеми, які є у клієнта.

Іноді прості зміни, як-от реконфігурація бази даних, додавання додаткового layer/рівень кешування на стороні застосунку, дозволяє клієнту вирішити проблему перформансу, не вносячи серйозних змін до архітектури проєкту. Таким чином, клієнт продовжує використовувати свій оновлений та оптимізований продукт без необхідності його радикальної перебудови.

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Багато клієнтів бажають перенести своє on-premise (фізичний сервер на стороні клієнта) рішення на клауд провайдера хмарних сервісів. Для успішної реалізації аплікації на Azure необхідно володіти високим рівнем компетенції в цій сфері. Каменем спотикання для клієнта може стати відсутність розуміння того, які сервіси використовувати, та наявність сертифікованих спеціалістів.

Варто зазначити, що правильний підбір сервісів визначає подальшу долю того чи іншого проєкту. Саме тому вкрай важливо співпрацювати зі сертифікованими спеціалістами, які з професійним підходом порадять, що необхідно саме вашому продукту.

Найголовнішим кроком завжди є аналіз потреб клієнта і його планів на майбутнє. На основі цього ми пропонуємо рішення з використанням тих сервісів, які йому необхідні й дозволять у майбутньому бути гнучкими і легко адаптовувати продукт під потреби ринку. Звісно, якщо проєкт невеликий, то можна будувати рішення, використовуючи інші, простіші клаудні рішення, з яких, у разі потреби, в майбутньому можна легко перенести дані на Azure.

Azure-сервіси для зберігання даних: як вони працюють

Коротко варто зупинитися на темі збереження та обробки даних в Azure. Є два основних сервіси, які допоможуть компанії швидко перенести бази та файли у клауд і ефективно використовувати функціонал Azure.

Azure database services. Цей сервіс дозволяє розгорнути базу даних у хмарі. Більшість задач, які вимагали залучення DevOps інженера, можна виконати з допомогою налаштувань в Azure. Наприклад: бекапування даних, налаштування реплікації, автоматичне додавання оперативної пам'яті чи обсягу жорсткого диску, моніторинг тощо.

Налаштування мультизонування особливо важливим є для користувачів, які перебувають в різних геозонах, а доступ до даних має бути швидким. Azure дозволяє налаштувати автоматичний обмін і синхронізацію даних між різними зонами і локаціями, безперебійний і миттєвий доступ до даних для клієнтів.

Azure BLOB storage. Чудове рішення для зберігання великих обсягів даних, файлів, відео тощо. Розмежуванням доступу, бекапуванням даних та іншими способами вартість збереження файлів, які рідко використовуються, можна суттєво знизити, змінивши тип BLOB storage. А це є значною перевагою, оскільки дозволяє зберігати файли за низькою ціною та легко контролювати витрати.

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Як бачите, використання сервісів Azure – оптимальний варіант для проєктів різного рівня складності й обсягів. Втім, важливо також знайти кваліфікованих спеціалістів, які розуміють роботу цього хмарного сервісу, допоможуть не лише налаштувати його роботу, а й підібрати з-поміж сотень найбільш підходящий варіант.

Якщо ми говоримо про MVP (Minimum Viable Product – мінімально життєздатний продукт або продукт з мінімальним набором функцій), то не варто використовувати усі фічі, які тільки можливо. Звісно, це суттєво вплине на ціну хостинг-рішення. Ми рекомендуємо підключати необхідні фічі в потрібний момент. Це передусім оптимізує витрати на хости, не втрачаючи продуктивності роботи застосунку.

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