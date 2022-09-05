Вже неодноразово пояснювали, чому варто дотримуватись режиму тиші щодо наших дій на Півдні і по всьому фронті. Адже росіяни не хочуть просто і легко залишати наші землі.

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Над звільненим селищем збили БпЛА

Черговим підтвердженням цього стало повідомлення від спікера оперативного командування "Південь" Віктора Назарова. ЗСУ лише 4 вересня звільнили Високопілля і підняли український стяг. А вже в ніч проти 5 вересня ворог хотів атакувати селище і запускав різні БпЛА в розвідку.

За словами Назарова, в районі Високопілля двічі за ніч наші воїни виявили і знищили два безпілотні літальні шпигуни типу "Орлан-10".

Що відбувається у звільненому Високопіллі

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що там були оперативні запаси щонайменше 2 батальйонно-тактичних груп 11 російської десантної бригади. У Високопіллі вони створили опорний пункт. Наші ЗСУ під час звільнення, про яке повідомили 4 вересня, затрофеїли ще техніку у ворога.

Крім того, за словами активіста, приблизно 4 тисячі мешканців під час окупації просто втекли із селища, включно зі старими людьми, що нехарактерно для Херсонщини. Жити під окупацією залишилися менше ніж тисяча місцевих мешканців.

Як ЗСУ встановлювали стяг над селищем: дивіться відео