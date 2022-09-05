Таку думку 24 каналу висловив ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, такі новини, як звільнення Високопілля на Херсонщині, дуже важливі для України.

Важливо Можна сподіватися, що найближчим часом буде "жест доброї волі", – пояснення військового оглядача

А те, що українські військові не просто обороняються, а витісняють ворога, має величезне значення.

Навіть мінімальний наступ українських військ – це вже велика перемога. Хай це буде 1 чи 2 населених пункти (звільнені від росіян – 24 канал). Але факт, що ми вже в наступі, а росіяни – "друга армія світу" – відступають... Це вже перша велика сходинка до остаточної перемоги у війні,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Яким буде подальший наступ ЗСУ

За його словами, наступ українських військ відбувається за класичним військовим догматом: прорив на вузькій ділянці фронту максимальною чисельністю власних військ.

Коли наступ йде на всьому фронті, він може бути успішним, але ненадовго. Адже потрібно постійно забезпечувати логістику військ. Розтягнути наступ на всій лінії фронту дуже складно,

– зазначив експерт Інституту майбутнього.

Він припустив, що наступ ЗСУ і надалі буде мати сьогоднішній формат.

Українські військові будуть здійснювати наступальні дії на окремих ділянках фронту, тестуючи російську оборону.

Таким чином росіяни не зможуть зрозуміти, де саме українці збираються наступати. За словами ексспівробітника СБУ, це буде тримати ворога у напрузі. Окупанти будуть очікувати наступу на всій лінії фронту у той час, як ЗСУ зосередяться на одному чи кількох місцях.

Деокупація Криму не за горами

Експерт Інституту майбутнього наголосив, що вже не за горами й деокупація Криму. Зокрема, про це свідчить звернення радника глави ОП Михайла Подоляка, який закликав населення півострова шукати укриття та підготувати павербанк.

На думку Ступака, Подоляк акцентував особливу увагу на павербанках з певною метою.

Це було сказано для того, аби українці могли отримувати інформацію не з російської пропаганди, а з альтернативних джерел. Щоб вони знали, що про них не забули і ми до них скоро повернемося,

– зазначив експерт Інституту майбутнього.

Іван Ступак розповів про особливості контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Наступ Збройних Сил України: головне

4 вересня українські військові підняли український стяг над Високопіллям на Херсонщині. Місцеві жителі зворушливо зустріли захисників.

ЗСУ також повернули собі територію на лівому березі річки Сіверський Донець у Донецькій області.

Західні експерти та аналітики відзначають, що контрнаступ Збройних Сил на Півдні просувається повільно. Однак усе іде за планом.

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