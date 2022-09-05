Радник глави ОП Михайло Подоляк закликав людей, які перебувають на тимчасово окупованих росією територіях, слідкувати за оголошеннями органів влади під час заходів з деокупації.

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Кримського півострова рекомендації теж стосуються

Подоляк наголосив, що жителям окупованих територій, зокрема Криму, варто дотримуватись рекомендацій української влади.

Просимо мешканців окупованих територій, включно з півостровом Крим, стежити за оголошеннями органів влади стосовно дотримання рекомендацій під час заходів з деокупації. Зокрема, вже зараз облаштувати укриття, запастися достатньою кількістю води й зарядити павербанки,

– написав Подоляк.

Додамо, що Україна закликає жителів Криму та інших окупованих територій перебувати якомога далі від військових об'єктів та перевірити укриття. Ба більше, українська сторона вже розробляє евакуаційні маршрути з півострова, які знадобляться час активної деокупації.

Раніше українська розвідка звернулась до кримчан за допомогою

Напередодні Головне управління розвідки МО України звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму за допомогою. Зокрема жителів півострова просять повідомляти про розташування баз, помешкань та складів російських військових, колаборантів та інших прибічників окупаційної влади.

Довідка. Дані можна надсилати у застосунках Signal та WhatsApp за контактним номером: +380969455341.

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