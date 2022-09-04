Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні, повідомляє 24 канал. Президент зазначив, що втеча окупантів з Криму – наочний доказ ефективності кроків України на шляху до звільнення півострова.

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Український прапор замайорить у Криму

Президент зазначив, що ЗСУ, розвідка та спецслужби роблять все необхідне для повернення нашого півострова. Те, що окупанти втікають до росії – показник того, що наша країна робить усе правильно.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли й обовʼязково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує,

– наголосив Зеленський.

Зеленський згадав про Джеляла

Рік тому російські окупанти незаконно затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Володимир Зеленський пригадав, що Джелял був учасником першого саміту Кримської платформи 23 серпня 2021 року в Києві. Тоді він розповів учасникам форуму про те, як живе півострів під російською окупацією.

Зеленський підкреслив, що росія зробила Крим одним із найнебезпечніших місчь у Європі й Наріман Джелял хотів зробити все, аби це змінити. Тому окупаційна влада затримала його й сфабрикувала звинувачення проти нього.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео