Советник главы ОП Михаил Подоляк призвал людей, которые находятся на временно оккупированных россией территориях, следить за объявлениями органов власти во время мероприятий по деоккупации.
К теме Эти шаги можно услышать и увидеть, – Зеленский о действиях ВСУ по деоккупации Крыма
Крымского полуострова рекомендации тоже касаются
Подоляк отметил, что жителям оккупированных территорий, в частности Крыма, следует придерживаться рекомендаций украинской власти.
Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить павербанки,
– написал Подоляк.
Добавим, что Украина призывает жителей Крыма и других оккупированных территорий находиться подальше от военных объектов и проверить укрытия. Более того, украинская сторона уже разрабатывает эвакуационные маршруты с полуострова , которые понадобятся время активной деоккупации.
Ранее украинская разведка обратилась к крымчанам за помощью
Накануне Главное управление разведки МО Украины обратилось к жителям временно оккупированного Крыма за помощью. В частности, жителей полуострова просят сообщать о расположении баз, жилищ и складов российских военных, коллаборантов и других сторонников оккупационных властей.
В тему – ВСУ ударили по понтонной переправе в районе Каховского моста: смотрите видео