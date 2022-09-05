На тлі подій на Херсонщині кремль змінив риторику щодо війни й тепер не вимагає того, що москві було важливим раніше. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Експерт зазначив, що не хотів би, щоб деокупація українського Півдня тривала декілька років. Водночас він оптимістично налаштований щодо звільнення правого берега Херсонщини.

Найближчим часом є варіант вибити росіян з правого берега Херсонської області – в принципі, можна з цим погодитись. Тому ситуація для росіян складна. ЗСУ методично обстрілюють мости та переправи. Якщо немає чого їсти й нема чим стріляти – то скільки ти протримаєшся під вогнем? Найближчим часом можуть бути рухи у напрямку "жесту доброї волі,

– пояснив фахівець.

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За його словами, заява голови пресслужби кремля дмітрія пєскова щодо нових перемовин свідчить про зміну риторики москви.

"Там була доволі цікава фраза, що не на виконання умов російської федерації, а з урахуванням її інтересів. Немає умов денацифікації чи демілітаризації. Ми бачимо, що з уст пєскова фіксується зміна риторики: від умов до інтересів. Умови капітуляції, денацифікації та демілітаризації вже не будуть просуватися. Звісно, якщо ми погодимося на ці перемовини", – додав Попович.

На його думку, інтереси кремля можуть полягати у відмові України від курсу на вступ до НАТО, чи визнання Криму російським.

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