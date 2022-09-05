На фоне событий на Херсонщине кремль сменил риторику по поводу войны и теперь не требует того, что москве было важно раньше. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Эксперт отметил, что не хотел бы, чтобы деоккупация украинского Юга длилась несколько лет. В то же время он оптимистично настроен на освобождение правого берега Херсонщины.

В ближайшее время есть вариант выбить россиян с правого берега Херсонской области – в принципе можно с этим согласиться. Потому ситуация для россиян сложная. ВСУ методически обстреливают мосты и переправы. Если нечего есть и нечем стрелять – сколько ты продержишься под огнем? В ближайшее время могут быть движения в направлении "жеста доброй воли",

– объяснил специалист.

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По его словам, заявление главы пресс-службы кремля дмитрия пескова о новых переговорах свидетельствует об изменении риторики москвы.

"Там была довольно интересная фраза, что не во исполнение условий российской федерации, а с учетом ее интересов. Нет условий денацификации или демилитаризации. Мы видим, что из уст пескова фиксируется изменение риторики: от условий к интересам. Условия капитуляции, денацификации и демилитаризации уже не будут продвигаться. Конечно, если мы согласимся на эти переговоры", – добавил Попович.

По его мнению, интересы кремля могут заключаться в отказе Украины от курса на вступление в НАТО или признании Крыма российским.

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