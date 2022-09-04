Російські пропагандисти поширюють відповідні заяви прессекретаря кремлівського диктатора дмітрія пєскова. Той вже каже, що так звана спецоперація йде своїм ходом замість звичного, що вона йде за планом, інформує 24 канал.

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Мрії пєскова про переговори

Посіпака путіна пєсков заявив пропагандисту, що росія готова вести переговори з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому далі використовує наратив про те, що мають чомусь виконувати умови москви. Натомість наш президент вже давно казав, що ніяких переговорів зараз бути не може. Все по місцях розставлять ЗСУ.

Ба більше, пєсков навіть мріє, що Захід теж має йти на переговори з росією. Вже йому ввижається світло в кінці тунелю, тобто що криза між росією та Заходом має вирішитись за столом переговорів.

Та пєсков мусить визнати, що переговори, якщо і будуть, то швидше пізно, ніж рано. Він помітно перебільшує значення росії у світі. Адже каже, що дії Заходу щодо його країни нібито викликали так званий "великий світовий шторм". Та пєсков змушений визнати правду, що на це є об'єктивні причини. Щодо суб'єктивних, то тут ясно, що у всьому винні США та країни Європи. У росії завжди винен хтось третій, тільки б не дії її влади.

Переговори між Україною та росією

Більшість росіян все ще підтримують війну. У росії за літо несуттєво зменшився відсоток людей, який підтримує війну в Україні. Всього 44% опитаних виступили за "мирні переговори". Більшість з них це люди віком 18 – 39 років.

У росії вирішили, що готові до переговорів з Україною та навіть назвали свої "умови" Києву. Ба більше, москва нібито чекає, поки українська сторона сама запропонує сісти за стіл переговорів. У російських ЗМІ з'явилось відео, де голова партії ЛДПР, представник делегації росії леонід слуцький розважливо пояснює, що його країна-агресорка готова до переговорів.

Як кремль підштовхує Україну до переговорів: дивіться відео